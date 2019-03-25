Мей зробить перед парламентарями заяву щодо Brexit

Очікується, що потім парламентарі проголосують за низку альтернатив угоді прем'єр-міністра щодо Brexit, відзначає видання.

Міністри відчувають себе "більш позитивно налаштованими" щодо можливості провести третє голосування щодо угоди, запропонованої прем'єр-міністром, на цьому тижні, повідомили джерела видання.

Але у північноірландській Демократичній юніоністській партії заявили, що їхня позиція не змінилася, і вони не будуть підтримувати угоду.

Угода про вихід з ЄС Терези Мей двічі відхилялася більшістю голосів. Мей зазначила, що проведе свою угоду через третє голосування у Палаті громад, лише якщо буде "достатня підтримка", і провела вихідні, намагаючись переконати членів своєї Консервативної партії, які виступають за Brexit, підтримати її.

Але багато хто, як вважається, можуть орієнтуватися на Демократичну юніоністську партію, яка має заперечення щодо питання backstop стосовно ірландського кордону.

При цьому The Guardian відзначає, що в офісі прем'єра відмовляються підтвердити, що цього тижня відбудеться наступне значуще голосування щодо Brexit.

Тим часом ЄС заявив, що його підготовка до "все більш ймовірного" сценарію "без угоди" 12 квітня повністю завершилися.

ЄС також заявив, що очікує, що Велика Британія "виконає свої зобов'язання щодо уникнення жорсткого кордону", захищаючи місце Ірландії на внутрішньому ринку.

Водночас високопоставлені європейські чиновники заявили, що ЄС і Республіка Ірландія "активізують" дискусії про ірландський кордон на випадок Brexit без угоди.

Поряд з цим тривають заклики до відставки Мей.

Reuters раніше сьогодні повідомило, що Мей у неділю нібито сказала парламентарям, які підтримують Brexit, що вона піде, якщо вони проголосують за її угоду з Євросоюзом, про що повідомив політичний редактор видання ITV Роберт Пестон.

"Мені з достовірних джерел стало відомо, що Тереза ​​Мей сказала Борису Джонсону, Іану Дункану Сміту, Стіву Бейкеру, Джейкобу Різ-Моггу, Девіду Девісу і ін., що вона піде, якщо вони проголосують за її угоду, в тому числі за backstop, який вони ненавидять", - заявив політредактор.

При цьому The Guardian пише, що в офісі прем'єра на запитання щодо готовності Мей піти заявили: "Вона сказала, що зв'язування рук уряду таким чином, намагаючись заволодіти порядком денним, мало б далекосяжні наслідки для способу управління Великою Британією і балансу сил і обов'язків в наших демократичних інституціях".

У понеділок з Мей зустрівся лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін. Після зустрічі Корбін розповів, що Мей розглядає можливість розділення голосування щодо угоди Brexit на дві частини у спробі завоювати підтримку лейбористів.

Нагадаємо, британський парламентар Ендрю Бріджн, який є членом очолюваної Мей Консервативної партії і прихильником жорсткого Brexit, заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії втратила довіру головних міністрів свого уряду, законодавців і членів партії, і повинна піти.