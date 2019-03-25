У Британії заявили, що Мей втратила довіру уряду і партії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей втратила довіру головних міністрів свого уряду, законодавців і членів партії, і повинна піти. Про це заявив британський парламентар Ендрю Бріджн, який є членом очолюваної Мей Консервативної партії і прихильником жорсткого Brexit, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Я сподіваюся, що кабінет міністрів скаже прем'єр-міністру, що гра закінчена", - сказав Бріджн в ефірі британського телебачення.
"Я думаю, що прем'єр-міністр не користується довірою парламентської партії. У неї явно немає довіри з боку кабінету, і вона, безумовно, не користується довірою наших членів (парламенту - ред.) по країні", - додав він.
Бріджн сказав, що хотів би нових загальнонаціональних виборів, щоб обрати законодавців, які будуть більше підтримувати Brexit, але сказав, що не підтримає будь-які спроби опозиційної Лейбористської партії "скинути" уряд.
Нагадаємо, Мей обговорила з членами свого кабінету ситуацію навколо Brexit.