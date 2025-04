Мей обговорила з членами свого кабінету ситуацію навколо Brexit

“Прем’єр-міністерка і декілька членів уряду зустрілися сьогодні в Чекерсі, щоб провести тривалі переговори з високопоставленими колегами з питання здійснення Brexit, — заявив представник Мей, слова якого наводить агентство Reuters. — На зустрічі обговорювалася низка тем, включаючи питання про наявність в Палаті громад підтримки, необхідної для того, щоб на наступному тижні провести голосування (за проектом угоди про умови Brexit)”.

У прес-службі прем’єр-міністерки відмовилися від подальших коментарів, при цьому раніше політичний оглядач газети The Telegraph Стівен Суінфорд написав в своєму Twitter, що в Чекерс були запрошені екс-глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон, два колишніх міністра з питань Brexit Девід Девіс і Домінік Рааб, парламентар Джейкоб Ріс-Могг і екс-глава Консервативної партії Іан Данкан Сміт. Всі вони — ключові фігури у впливовій групі євроскептиків всередині парламентської фракції консерваторів. Підтримка цього крила партії необхідна кабінету Мей для того, щоб провести через Палату громад проект угоди з Брюсселем.

На думку Суінфорда, скупа заява Даунінг-стріт, 10 може свідчити про те, що переговори членів кабінету з євроскептиками не завершились успіхом, і уряд Мей як і раніше не може розраховувати на їхню підтримку.

Downing Street statement on Chequers summit with Boris Johnson et al indicates MV3 may not be brought back this week:



'The meeting discussed a range of issues, including whether there is sufficient support in the Commons to bring back a Meaningful Vote this week'

— Steven Swinford (@Steven_Swinford) 24 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, кабінет Мей планує домогтися її відставки.