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Мэй обсудила с членами своего кабинета ситуацию вокруг Brexit

Киев • УНН

 • 7653 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в воскресенье провела встречу с членами своего кабинета и влиятельными консерваторами-евроскептиками, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit. Факт встречи, состоявшейся в загородной премьерской резиденции Чекерс и продолжавшейся несколько часов, подтвердили журналистам в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, информирует УНН.

Мэй обсудила с членами своего кабинета ситуацию вокруг Brexit

“Премьер-министресса и несколько членов правительства встретились сегодня в Чекерсе, чтобы провести продолжительные переговоры с высокопоставленными коллегами по вопросу осуществления Brexit, — заявил представитель Мэй, слова которого приводит агентство Reuters. — На встрече обсуждался ряд тем, включая вопрос о наличии в Палате общин поддержки, необходимой для того, чтобы на следующей неделе провести голосование (по проекту соглашения об условиях Brexit)”.

В пресс-службе премьер-министессы отказались от дальнейших комментариев, при этом ранее политический обозреватель газеты The Telegraph Стивен Суинфорд написал в своем Twitter, что в Чекерс были приглашены экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, два бывших министра по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и Доминик Рааб, парламентарий Джейкоб Рис-Могг и экс-глава Консервативной партии Иан Данкан Смит. Все они — ключевые фигуры во влиятельной группе евроскептиков внутри парламентской фракции консерваторов. Поддержка этого крыла партии необходима кабинету Мэй для того, чтобы провести через Палату общин проект соглашения с Брюсселем.

По мнению Суинфорда, скупое заявление Даунинг-стрит, 10 может свидетельствовать о том, что переговоры членов кабинета с евроскептиками не завершились успехом, и правительство Мэй по-прежнему не может рассчитывать на их поддержку.

Downing Street statement on Chequers summit with Boris Johnson et al indicates MV3 may not be brought back this week:

“The meeting discussed a range of issues, including whether there is sufficient support in the Commons to bring back a Meaningful Vote this week”

— Steven Swinford (@Steven_Swinford) 24 марта 2019

Как сообщал УНН, кабинет Мэй планирует добиться ее отставки.

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