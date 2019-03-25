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В Британии заявили, что Мэй потеряла доверие правительства и партии

Киев • УНН

 • 8150 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй потеряла доверие главных министров своего правительства, законодателей и членов партии, и должна уйти. Об этом заявил британский парламентарий Эндрю Бриджн, который является членом возглавляемой Мэй Консервативной партии и сторонником жесткого Brexit, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Британии заявили, что Мэй потеряла доверие правительства и партии

"Я надеюсь, что кабинет министров скажет премьер-министру, что игра окончена", - сказал Бриджн в эфире британского телевидения.

"Я думаю, что премьер-министр не пользуется доверием парламентской партии. В нее явно нет доверия со стороны кабинета, и она, безусловно, не пользуется доверием наших членов (парламента - ред.) по стране", - добавил он.

Бриджн сказал, что хотел бы новых общенациональных выборов, чтобы избрать законодателей, которые будут больше поддерживать Brexit, но сказал, что не поддержит любые попытки оппозиционной Лейбористской партии "скинуть" правительство.

Напомним, Мэй обсудила с членами своего кабинета ситуацию вокруг Brexit.

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