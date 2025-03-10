Меценат Олег Крот вместе с волонтерскими организациями передал около 600 тонн сеток для фронта в рамках проекта "Паутина"

Украинские волонтеры продолжают находить новые способы помощи военным, и одним из таких эффективных решений стало использование отработанных рыболовных сетей для защиты позиций на фронте. В рамках проекта "Паутина" состоялась очередная поставка сетей для армии: ОО "Фонд Течение", благотворительный фонд "Батальон Волонтер" и ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" передали военным три грузовика защитных сеток, передает УНН.

Один из инициаторов проекта, волонтер, меценат и соучредитель ОО "Фонд Течение" Олег Крот подчеркнул, что обеспечение армии такими средствами защиты – это стратегически важная задача, над которой активно работают волонтеры.

"Сегодняшняя инициатива – это продолжение проекта "Паутина". Мы занимаемся подбором, доставкой и передачей сеток, которые используются на фронте как защитные и противодроновые средства. Предыдущие партии уже доказали свою эффективность, и сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно больше подразделений получили эти сетки, ведь они реально помогают нашим воинам", – рассказал Олег Крот.

Защитные сетки работают по принципу создания барьера для вражеских дронов. Когда беспилотник влетает в натянутую сетку, он запутывается и теряет возможность нанести удар. Глава ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" Артем Колюбаев объясняет:

"Эти сетки, которые ранее использовались для рыбалки, мы научились применять для защиты военных позиций. Они не только маскируют, но и создают многоуровневую защиту от дронов, которые не могут пробиться к нашим позициям. Это спасает жизни солдат и сохраняет технику на передовой", – отметил Колюбаев.

Благодаря объединению усилий различных волонтерских организаций, проект "Паутина" набирает обороты. Соучредитель благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Роман Бочкала рассказал, что потребность в таких сетках растет с каждым днем:

"Сначала были сомнения, ведь это же обычная рыболовная сетка, но практика показала ее эффективность. Дрон, который влетает в такую сетку, просто запутывается и не может выполнить боевую миссию. Военные уже сами обращаются к нам с запросами, потому что видят реальную пользу. Мы не останавливаемся и продолжим передавать новые партии этих защитных сеток на передовую", – подчеркнул Бочкала.

Соучредитель фонда "Батальон Волонтер" Игорь Бондарчук также отметил, что такая инициатива стала возможной благодаря совместным усилиям многих организаций и волонтеров:

"Благодаря координации различных волонтерских фондов в Украину уже завезено более 20 фур антидроновых сеток. Очередные три фуры сегодня отправляются на передовую, и они реально помогут нашим военным защитить себя и свою технику. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этой инициативе, в частности Олега Крота и "Фонд Течение"", – сказал Бондарчук.

Украинские военные подтверждают эффективность такой защиты. Один из бойцов, который принимал участие в установке сеток, поделился своим опытом:

"На вид это просто рыболовная сетка, но на самом деле она очень спасает. Дроны – независимо от того, управляются ли они по радиоканалу или на оптике – запутываются и не долетают до позиций. Благодаря этим сеткам сохраняются жизни наших воинов. Враг тоже увидел нашу технологию и даже начал копировать ее для защиты своей логистики", – отметил военный.

Защитные сетки становятся неотъемлемой частью средств защиты и обороны в современной войне, позволяя уменьшить угрозы со стороны дронов и маскировать позиции военных. Украинские волонтеры и благотворители продолжают работать над поставкой этих средств защиты на передовую, чтобы максимально обезопасить наших защитников.