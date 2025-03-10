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Меценат Олег Крот разом із волонтерськими організаціями передав близько 600 тонн сіток для фронту в рамках проєкту "Павутиння"

Київ • УНН

 • 27297 перегляди

Українські волонтери передали три вантажівки захисних сіток для армії в рамках проєкту "Павутиння". Відпрацьовані рибальські сітки ефективно захищають позиції від ворожих дронів, створюючи багаторівневий захист.

Меценат Олег Крот разом із волонтерськими організаціями передав близько 600 тонн сіток для фронту в рамках проєкту "Павутиння"

Українські волонтери продовжують знаходити нові способи допомоги військовим, і одним із таких ефективних рішень стало використання відпрацьованих рибальських сіток для захисту позицій на фронті. У рамках проєкту "Павутиння" відбулося чергове постачання сіток для армії: ГО "Фундація Течія", благодійний фонд "Батальйон Волонтер" та ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" передали військовим три вантажівки захисних сіток, передає УНН.

Один з ініціаторів проєкту, волонтер, меценат і співзасновник ГО "Фундація Течія" Олег Крот підкреслив, що забезпечення армії такими засобами захисту – це стратегічно важливе завдання, над яким активно працюють волонтери.

"Сьогоднішня ініціатива – це продовження проєкту "Павутиння". Ми займаємося підбором, доставкою та передачею сіток, які використовуються на фронті як захисні та протидронові засоби. Попередні партії вже довели свою ефективність, і зараз ми працюємо над тим, щоб якомога більше підрозділів отримали ці сітки, адже вони реально допомагають нашим воїнам", – розповів Олег Крот.

Захисні сітки працюють за принципом створення бар’єру для ворожих дронів. Коли безпілотник влітає у натягнуту сітку, він заплутується і втрачає можливість завдати удару. Голова ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" Артем Колюбаєв пояснює:

"Ці сітки, які раніше використовувалися для риболовлі, ми навчилися застосовувати для захисту військових позицій. Вони не тільки маскують, але й створюють багаторівневий захист від дронів, які не можуть пробитися до наших позицій. Це рятує життя солдатів та зберігає техніку на передовій", – зазначив Колюбаєв.

Завдяки об’єднанню зусиль різних волонтерських організацій, проєкт "Павутиння" набирає обертів. Співзасновник благодійного фонду "Батальйон Волонтер" Роман Бочкала розповів, що потреба в таких сітках зростає щодня:

"Спочатку були сумніви, бо це ж звичайна рибальська сітка, але практика показала її ефективність. Дрон, що влітає в таку сітку, просто заплутується і не може виконати бойову місію. Військові вже самі звертаються до нас із запитами, бо бачать реальну користь. Ми не зупиняємося і продовжимо передавати нові партії цих захисних сіток на передову", – підкреслив Бочкала.

Співзасновник фонду "Батальйон Волонтер" Ігор Бондарчук також наголосив, що така ініціатива стала можливою завдяки спільним зусиллям багатьох організацій та волонтерів:

"Завдяки координації різних волонтерських фондів в Україну вже завезено більше 20 фур антидронових сіток. Чергові три фури сьогодні відправляються на передову, і вони реально допоможуть нашим військовим захистити себе та свою техніку. Хочу подякувати всім причетним до цієї ініціативи, зокрема Олегу Кроту та "Фундації Течія"", – сказав Бондарчук.

Українські військові підтверджують ефективність такого захисту. Один із бійців, який брав участь у встановленні сіток, поділився своїм досвідом:

"З вигляду це просто рибальська сітка, але насправді вона дуже рятує. Дрони – незалежно від того, керуються вони по радіоканалу чи на оптиці – заплутуються і не долітають до позицій. Завдяки цим сіткам зберігаються життя наших воїнів. Ворог теж побачив нашу технологію і навіть почав копіювати її для захисту своєї логістики", – зазначив військовий.

Захисні сітки стають невід’ємною частиною засобів захисту та оборони у сучасній війні, дозволяючи зменшити загрози з боку дронів та маскувати позиції військових. Українські волонтери та благодійники продовжують працювати над постачанням цих засобів захисту на передову, щоб максимально убезпечити наших захисників.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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