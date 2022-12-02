"Методички" кремля, "учение о сатанизме" и символику "ОПЗЖ": что обнаружила СБУ в епархиях упц мп в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах упц (мп), которые расположены в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях. Как сообщили в пресс-службе СБУ, на территории епархий обнаружено склады с прокремлевской литературой, нацистскую символику, «учение о сатанизме» и тексты молитв за московского патриарха кирилла, передает УНН.
Детали
Кроме того, в Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии «ОПЗЖ» и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.
Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов.
А на территории Ровенско-Острожской епархии сотрудники Службы безопасности обнаружили скрытую белорусскую наличность и брошюры с призывами к заключению мира с «братским русским народом», прославление «русской земли» и «русских солдат». Они написаны белорусскими и русскими авторами.
Во время мероприятий безопасности в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух Скитах на Житомирщине выявлены лица, которые находятся на связи с гражданами россии. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ.
«Гости» находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.
В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.
В СБУ подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.
Мероприятия проводили сотрудники СБУ Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей.
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