"Методички" кремля, "учение о сатанизме" и символику "ОПЗЖ": что обнаружила СБУ в епархиях упц мп в трех областях

Детали

Кроме того, в Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии «ОПЗЖ» и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов.

А на территории Ровенско-Острожской епархии сотрудники Службы безопасности обнаружили скрытую белорусскую наличность и брошюры с призывами к заключению мира с «братским русским народом», прославление «русской земли» и «русских солдат». Они написаны белорусскими и русскими авторами.

Во время мероприятий безопасности в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух Скитах на Житомирщине выявлены лица, которые находятся на связи с гражданами россии. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ.

«Гости» находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.

В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.

В СБУ подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей.

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