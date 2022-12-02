"Методички" кремля, "вченння про сатанізм" та символіку "ОПЗЖ": що виявила СБУ в єпархіях упц мп у трьох областях

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Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії «ОПЗЖ» та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватись до лав окупантів.

А на території Рівненсько-Острозької єпархії співробітники Служби безпеки виявили приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з «братнім російським народом», прославляння «русской земли» та «русских солдат». Вони написані білоруськими та російськими авторами.

Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами рф. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ.

«Гості» перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

У СБУ наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Закарпатської, Рівненської та Житомирської областей.

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