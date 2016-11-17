Метод подземного выщелачивания урана в Украине не применяется с 1986 года - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Добыча урана методом подземного выщелачивания, который в мире считается самым прогрессивным и экологически чистым, в Украине в последний раз использовался в 1986 году. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт, доктор геологических наук Анна Калашник.
"На сегодняшний день метод подземной добычи урана является наиболее прогрессивным и самым экологически чистым. И действительно, введение в эксплуатацию месторождений урана песчаникового типа позволит и значительно повысить устойчивость сырьевой базы урана Украины к изменениям экономических условий на мировом рынке. Для ввода в эксплуатацию этих месторождений у нас есть кадровый потенциал, главным образом, это специалисты-уранщики ликвидированных в последние несколько лет структурных подразделений Государственного предприятия "Кировгеология" ", - подчеркнула А.Калашник.
По ее словам, в Украине хорошо знают эту технологию, потому что она впервые в мире была использована для разработки Девладовского месторождения урана, расположенного в Днепропетровской области, затем Братского месторождения в Николаевской области.
"Но разработка последнего месторождения этим методом была закончена в Украине в 1986 году и больше не использовалась", - уточнила она.
Эксперт добавила, что метод подземного выщелачивания успешно используется в для разработки урановых месторождений в разных странах мира.
"Его использование динамично распространяется. Например, объемы добытого этим методом урана в мире выросли с 14% в 2005 году до более чем 45% в 2015году. Лидирующие позиции занимает Казахстан, который добывает около 37% от общего объема добытого методом подземного выщелачивания урана в мире, и 8% это - Узбекистан, США, Россия, Китай, Австралия и Чешская республика ", - подчеркнула А.Калашник.
Напомним, как сообщал УНН, в Минэнергоугля сообщили, что в Украине есть потребность освоения новых урановых месторождений методом подземного выщелачивания .
"С целью увеличения добычи урановой руды до обеспечения собственных нужд представляется необходимым освоение Новоконстантиновского месторождения - крупнейшего в Европе месторождения урановых руд, что является приоритетным направлением развития урановой промышленности Украины. Проектная мощность Новоконстантиновской шахты составляет 1500 тыс. тонн урановой руды в год (2400 тонн урана). Однако, в настоящее время ГП "Восток ГОК" не имеет финансовой возможности для реализации данного проекта ", - отметили в ведомстве.
Также напомним, по вопросам повышения эффективности процесса подземного выщелачивания украинская компания АЕСУ сотрудничает с "НАК" Казатомпром " .