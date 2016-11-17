Метод підземного вилуговування урану в Україні не застосовується з 1986 року - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Добування урану, методом підземного вилуговування, який у світі вважають найбільш прогресивним і екологічно чистим, в Україні в востаннє використовувався у 1986 році. Про це у коментарі УНН розповіла експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.
“На сьогоднішній день метод підземного видобутку урану є найбільш прогресивним і найбільш екологічно чистим. І дійсно, введення в експлуатацію родовищ урану піщаникового типу дозволить і значно підвищити сталість сировинної бази урану України до змін економічних умов на світовому ринку. Для введення в експлуатацію цих родовищ у нас є кадровий потенціал, головним чином, це спеціалісти-уранщики ліквідованих в останні декілька років структурних підрозділів Державного підприємства "Кіровгеологія“”, — наголосила А.Калашнік.
За її словами, в Україні добре знають цю технологію, бо вона вперше у світі була використана для розробки Девладівського родовища урану, розташованого у Дніпропетровській області, потім Братського родовища у Миколаївської області.
“Але розробка останнього родовища цим методом була закінчена в Україні у 1986 році і більше не використовувалась”, — уточнила вона.
Експерт додала, що метод підземного вилуговування успішно використовується у для розробки уранових родовищ у різних країнах світу.
“Його використання динамічно поширюється. Наприклад, обсяги видобутого цим методом урану у світі зросли з 14% у 2005 році до більш ніж 45% у 2015. Лідируючі позиції займає Казахстан, який добуває близько 37% від загального обсягу видобутого методом підземного вилуговування урану у світі, і 8 % це — Узбекистан, США, Росія, Китай, Австралія і Чеська республіка”, — наголосила А.Калашнік.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Міненерговугілля повідомили, що в Україні є потреба освоєння нових уранових родовищ методом підземного вилуговування.
“З метою збільшення видобутку уранової руди до забезпечення власних потреб вбачається за необхідне освоєння Новокостянтинівського родовища — найбільшого в Європі родовища уранових руд, що є пріоритетним напрямом розвитку уранової промисловості України. Проектна потужність Новокостянтинівської шахти складає 1500 тис. тонн уранової руди на рік (2400 тонн урану). Однак, на теперішній час ДП "Схід ГЗК“ не має фінансової можливості щодо реалізації даного проекту”, — зазначили у відомстві.
Також нагадаємо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування українська компанія АЕСУ співпрацює з “НАК “Казатомпром”.