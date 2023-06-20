Метеорологический отчет: Европа должна готовиться к более смертоносным волнам жары

Детали

В отчете Всемирной метеорологической организации и Службы изменения климата Европейского Союза "Коперник" отмечается, что средняя температура на европейском континенте в прошлом году была на 2,3 градуса по Цельсию больше, чем в доиндустриальные времена.

Засуха, уничтожившая урожай, рекордные температуры морской поверхности и беспрецедентное таяние ледников - это некоторые из последствий, на которые указали специалисты в своем отчете.

Специалисты говорят, что в Европе в прошлом году наблюдалось самое теплое лето за всю историю наблюдений. А такие страны, как Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания, пережили самый теплый год за всю историю наблюдений.

С середины 1800-х годов температура в мире стала теплее в среднем почти на 1,2°C, что вызвало разрушительный каскад экстремальных погодных явлений, включая более интенсивные волны жары, более сильные засухи в некоторых регионах и штормы, которые становятся более жестокими из-за повышения уровня моря.

Больше всего страдают наиболее уязвимые слои населения и беднейшие страны мира, которые не внесли никакого вклада в выбросы ископаемого топлива, вызывающие повышение температуры, говорится в отчете.

Однако последствия потепления становятся все более серьезными по всему миру. При этом в регионах северного полушария и вокруг полюсов наблюдается особенно быстрое потепление.

В Европе высокие температуры "усилили суровые и широко распространенные условия засухи, разожгли сильные лесные пожары, которые привели ко второй по величине площади сжигания в истории, и привели к тысячам смертей, связанных с перегревом", - сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Согласно докладу "Состояние климата в Европе 2022", температура на континенте выросла на 1,5°C за 30 лет (с 1991 по 2021 год).

В прошлом году сильная жара привела к гибели более 16 000 человек. А из-за наводнений и штормов ущерб от экстремальных погодных и климатических явлений составил 2 миллиарда.

"К сожалению, это нельзя считать одноразовым явлением или особенностью климата", - сказал в отчете директор "Коперника" Карло Буонтемпо.

"Наше современное понимание климатической системы и ее эволюции подсказывает нам, что подобные явления являются частью закономерности, которая приведет к тому, что экстремальные тепловые нагрузки станут более частыми и интенсивными во всем регионе", - добавил он.

Повышение температуры негативно сказалось и на экономике и экосистемах.

В Альпах ледники понесли новую рекордную потерю массы за 2022 год, которая была вызвана очень низким уровнем снега зимой, жарким летом, а также отложением ветровой пыли из Сахары.

Похожая ситуация сложилась и в океанах: средняя температура морской поверхности в Северной Атлантике была самой высокой за всю историю наблюдений, а темпы потепления в восточной части Средиземного моря, Балтийском и Черном морях, и южной части Арктики более чем втрое превышали среднемировой показатель.

Морские тепловые волны - которые могут привести к перемещению или даже гибели видов - продолжались до пяти месяцев в нескольких регионах, включая западную часть Средиземного моря, Ла-Манш и южную часть Арктики.

На большей части континента количество осадков было ниже нормы, что нанесло ущерб сельскохозяйственному производству и водным запасам, а также создало условия для лесных пожаров.

Год стал вторым по величине рекордом в Европе, когда крупные пожары охватили часть Франции, Испании, Португалии, Словении и Чешской Республики.

Засуха также повлияла на производство энергии, что привело к сокращению производства гидроэлектроэнергии, а также некоторых атомных электростанций, которые полагаются на водоснабжение для охлаждения.

Из положительной динамики, в отчете отмечается, что ветровая и солнечная энергия произвели 22,3% электроэнергии в Европейском Союзе в 2022 году, впервые обогнав ископаемый газ (20%).

В отчете говорится, что это произошло благодаря сочетанию факторов, включая "значительное увеличение" установленной солнечной энергии.

"Этот отчет подтверждает две вещи, которые мы уже хорошо знаем: то, что изменение климата имеет серьезные последствия прямо сейчас в Европе, а также то, что мы уже имеем необходимые решения в виде технологий возобновляемой энергетики", - сказала Лесли Мейбон, преподаватель в Открытом университете, в ответ на отчет.

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