Аномальна спека в Індії: влада з'ясовує причину загибелі людей

КИЇВ. 19 червня. УНН. За останні кілька днів, щонайменше 54 людини загинули в одному з районів індійського штату Уттар-Прадеш, що на півночі країни. Влада з'ясовує, чи пов'язані ці смерті зі спекотною погодою в регіоні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, пише УНН.