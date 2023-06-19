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Аномальна спека в Індії: влада з'ясовує причину загибелі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За останні кілька днів, щонайменше 54 людини загинули в одному з районів індійського штату Уттар-Прадеш, що на півночі країни. Влада з'ясовує, чи пов'язані ці смерті зі спекотною погодою в регіоні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, пише УНН.

Аномальна спека в Індії: влада з'ясовує причину загибелі людей

Також за інформацією місцевих ЗМІ 45 людей загинули в сусідньому індійському штаті Біхар.

Деталі

Минулого тижня Індійський метеорологічний департамент (IMD) оголосив про червоне попередження в деяких регіонах країни, через екстремальну спеку.

Уряд заявив, що розслідує причини смертей, які сталися минулого тижня протягом трьох днів в районі Баллія штату Уттар-Прадеш, приблизно за 970 км на південний схід від Нью-Делі.

"У районі сталися смерті, але дуже важко сказати, чи це сталося через спеку", - сказав Равіндра Кумар, вищий адміністративний чиновник району.

"Кілька смертей пов'язані з похилим віком, а деякі мають інші причини. Немає жодних конкретних доказів того, що ці смерті пов'язані зі спекою", - додав він.

За інформацією, місцевий уряд звільнив Дівакара Сінгха, головного лікаря державної лікарні в Баллії, за те, що він заявив, що смерті сталися через спеку.

Заступник головного міністра штату Браджеш Патак повідомив у соціальних мережах, що Сінгха зняли з посади за "безвідповідальну заяву".

За останні дні температура в Баллії піднялася майже до 45 градусів за Цельсієм, також ситуація ускладнилася серйозною енергетичною кризою.

Очікується, що в понеділок спека буде триматися в деяких регіонах. Проте деякі райони північно-східного індійського штату Ассам наразі потерпають від повеней, викликаних сильними дощами.

"Інтенсивність дощів в Ассамі та інших північно-східних штатах, ймовірно, зросте цього тижня. Очікується, що цього тижня в багатьох районах пройдуть сильні дощі, що може призвести до повеней", - сказав високопосадовець.

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