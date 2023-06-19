Аномальная жара в Индии: власти выясняют причину гибели людей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За последние несколько дней, по меньшей мере 54 человека погибли в одном из районов индийского штата Уттар-Прадеш, что на севере страны. Власти выясняют, связаны ли эти смерти с жаркой погодой в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, пишет УНН.
Также по информации местных СМИ 45 человек погибли в соседнем индийском штате Бихар.
Детали
На прошлой неделе Индийский метеорологический департамент (IMD) объявил о красном предупреждении в некоторых регионах страны, из-за экстремальной жары.
Правительство заявило, что расследует причины смертей, которые произошли на прошлой неделе в течение трех дней в районе Баллия штата Уттар-Прадеш, примерно в 970 км к юго-востоку от Нью-Дели.
"В районе произошли смерти, но очень трудно сказать, произошло ли это из-за жары", - сказал Равиндра Кумар, высший административный чиновник района.
"Несколько смертей связаны с преклонным возрастом, а некоторые имеют другие причины. Нет никаких конкретных доказательств того, что эти смерти связаны с жарой", - добавил он.
По информации, местное правительство уволило Дивакара Сингха, главного врача государственной больницы в Баллии, за то, что он заявил, что смерти произошли из-за жары.
Заместитель главного министра штата Браджеш Патак сообщил в социальных сетях, что Сингха сняли с должности за "безответственное заявление".
За последние дни температура в Баллии поднялась почти до 45 градусов по Цельсию, также ситуация осложнилась серьезным энергетическим кризисом.
Ожидается, что в понедельник жара будет держаться в некоторых регионах. Однако некоторые районы северо-восточного индийского штата Ассам пока страдают от наводнений, вызванных сильными дождями.
"Интенсивность дождей в Ассаме и других северо-восточных штатах, вероятно, возрастет на этой неделе. Ожидается, что на этой неделе во многих районах пройдут сильные дожди, что может привести к наводнениям", - сказал высокопоставленный чиновник.
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