Аномальная жара в Индии: власти выясняют причину гибели людей

КИЕВ. 19 июня. УНН. За последние несколько дней, по меньшей мере 54 человека погибли в одном из районов индийского штата Уттар-Прадеш, что на севере страны. Власти выясняют, связаны ли эти смерти с жаркой погодой в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, пишет УНН.