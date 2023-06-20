Метеорологічний звіт: Європа повинна готуватися до більш смертоносних хвиль спеки

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У звіті Всесвітньої метеорологічної організації та Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник" зазначається, що середня температура на європейському континенті торік була на 2,3 градуса за Цельсієм більше, ніж у доіндустріальні часи.

Посуха, що знищила врожай, рекордні температури морської поверхні та безпрецедентне танення льодовиків - це деякі з наслідків, на які вказали фахівці у своєму звіті.

Фахівці кажуть, що у Європі минулого року спостерігалося найтепліше літо за всю історію спостережень. А такі країни, як Франція, Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія та Велика Британія, пережили найтепліший рік за всю історію спостережень.

З середини 1800-х років температура у світі стала теплішою в середньому майже на 1,2°C, що спричинило руйнівний каскад екстремальних погодних явищ, включаючи більш інтенсивні хвилі спеки, сильніші посухи в деяких регіонах і шторми, які стають більш жорстокими через підвищення рівня моря.

Найбільше страждають найуразливіші верстви населення та найбідніші країни світу, які не зробили жодного внеску у викиди викопного палива, що спричиняють підвищення температури, йдеться у звіті.

Проте наслідки потепління стають дедалі серйознішими по всьому світу. При цьому в регіонах північної півкулі та навколо полюсів спостерігається особливо швидке потепління.

В Європі високі температури "посилили суворі та широко розповсюджені умови посухи, розпалили сильні лісові пожежі, які призвели до другої за величиною площі спалення в історії, і призвели до тисяч смертей, пов'язаних з перегрівом", - сказав Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Згідно з доповіддю "Стан клімату в Європі 2022", температура на континенті зросла на 1,5°C за 30 років (з 1991 по 2021 рік).

Минулого року сильна спека призвела до загибелі понад 16 000 людей. А через повені та шторми збитки від екстремальних погодних та кліматичних явищ склали 2 мільярди.

"На жаль, це не можна вважати одноразовим явищем або особливістю клімату", - сказав у звіті директор "Коперника" Карло Буонтемпо.

"Наше сучасне розуміння кліматичної системи та її еволюції підказує нам, що подібні явища є частиною закономірності, яка призведе до того, що екстремальні теплові навантаження стануть частішими та інтенсивнішими в усьому регіоні", - додав він.

Підвищення температури негативно позначилося і на економіці та екосистемах.

В Альпах льодовики зазнали нової рекордної втрати маси за 2022 рік, яка була спричинена дуже низьким рівнем снігу взимку, спекотним літом, а також відкладенням вітрового пилу з Сахари.

Схожа ситуація склалася і в океанах: середня температура морської поверхні в Північній Атлантиці була найвищою за всю історію спостережень, а темпи потепління у східній частині Середземного моря, Балтійському і Чорному морях та південній частині Арктики більш ніж втричі перевищували середньосвітовий показник.

Морські теплові хвилі - які можуть призвести до переміщення або навіть загибелі видів - тривали до п'яти місяців у кількох регіонах, включаючи західну частину Середземного моря, Ла-Манш і південну частину Арктики.

На більшій частині континенту кількість опадів була нижчою за норму, що завдало шкоди сільськогосподарському виробництву і водним запасам, а також створило умови для лісових пожеж.

Рік став другим за рекордною величиною в Європі, коли великі пожежі охопили частину Франції, Іспанії, Португалії, Словенії та Чеської Республіки.

Посуха також вплинула на виробництво енергії, що призвело до скорочення виробництва гідроелектроенергії, а також деяких атомних електростанцій, які покладаються на водопостачання для охолодження.

З позитивної динаміки, у звіті зазначається, що вітрова та сонячна енергія виробили 22,3% електроенергії в Європейському Союзі у 2022 році, вперше обігнавши викопний газ (20%).

У звіті говориться, що це сталося завдяки поєднанню факторів, включаючи "значне збільшення" встановленої сонячної енергії.

"Цей звіт підтверджує дві речі, які ми вже добре знаємо: те, що зміна клімату має серйозні наслідки прямо зараз в Європі, а також те, що ми вже маємо необхідні рішення у вигляді технологій відновлюваної енергетики", - сказала Леслі Мейбон, викладач Відкритого університету, у відповідь на звіт.

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