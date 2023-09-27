Метеоролог рассказала, когда в Украине может выпасть первый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В этом году в Украине первый снег может выпасть в ноябре, однако лежать он будет не долго. Об этом говорит доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова во время своей пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
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"Первый снег мы с вами можем ожидать в предзимний период. Предзимье - это середина ноября. Он выпадет и исчезнет. Вот вам и будет первый снег. И потом следующий снег - так же", - сказала Мартазинова.
Детали
Метеоролог сравнила температуру с октября по февраль в период первого потепления, паузы, стабилизации и сейчас, чтобы наглядно показать на сколько глобальное потепление влияет на погоду. По ее словам, глобальное потепление забирает у наших морозов 10°С.
Поэтому сейчас все наши зимы относительно теплые.
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