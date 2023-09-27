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Метеоролог рассказала, когда в Украине может выпасть первый снег

Метеоролог рассказала, когда в Украине может выпасть первый снег

Киев • УНН

 • 1814521 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В этом году в Украине первый снег может выпасть в ноябре, однако лежать он будет не долго. Об этом говорит доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова во время своей пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Первый снег мы с вами можем ожидать в предзимний период. Предзимье - это середина ноября. Он выпадет и исчезнет. Вот вам и будет первый снег. И потом следующий снег - так же", - сказала Мартазинова.

Детали

Метеоролог сравнила температуру с октября по февраль в период первого потепления, паузы, стабилизации и сейчас, чтобы наглядно показать на сколько глобальное потепление влияет на погоду. По ее словам, глобальное потепление забирает у наших морозов 10°С.

Поэтому сейчас все наши зимы относительно теплые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теплее, чем в прошлом году: метеоролог спрогнозировала погоду на осень и зиму

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