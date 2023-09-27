Метеоролог розповіла, коли в Україні може випасти перший сніг

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"Перший сніг ми з вами можемо очікувати в передзимовий період. Передзим'я - це середина листопада. Він випаде і зникне. Ось вам і буде перший сніг. І потім наступний сніг - так само", - сказала Мартазінова.

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Метеоролог порівняла температуру з жовтня по лютий в період першого потепління, паузи, стабілізації і зараз, щоб наглядно показати на скільки глобальне потепління впливає на погоду. За її словами, глобальне потепління забирає у наших морозів 10°С.

Тому зараз усі наші зими відносно теплі.

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