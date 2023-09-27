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Тепліше, ніж торік: метеоролог спрогнозувала погоду на осінь та зиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Україні з жовтня по лютий буде тепліше, ніж в минулому році. Про це під час пресконференції повідомила доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Західна частина території України буде на 2-4°С вищою за норму. Норма (у жовтні - ред.) - це близько 8°С. Це середньомісячна температура. Значить, це 12-13 °С. На решті території ще вище за жовтень очікуємо. Тобто десь 12-15°С може бути», - прогнозує Вазіра Мартазінова.

Деталі

Середньомісячна температура в жовтні на заході України, а саме в таких містах, як Ужгород, Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, може становити від 12-13°С. В усіх інших містах ще вище – 12-15°С. Тобто жовтень прогнозується доволі теплим.

Мартазінова також повідомила, що найбільше опадів очікується у Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Опади там становитимуть 120-150% від місячної норми, яка становить 40-50 мм. Тобто опади будуть, але в окремі дні можуть бути сильні опади, а решта днів будуть менш вологими, зауважує Мартазінова.

Натомість у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській опадів очікується дуже мало. Це пов’язано з сухими процесами, що йдуть із північного сходу.

В усіх інших областях опади мають становити 80-120% від місячної норми.

У цілому з жовтня по лютий, за словами Вазіри Мартазінової, середньомісячна температура очікується також трохи вище, ніж в минулому році. Водночас опадів очікується навпаки менше, у межах 5-7 мм. При цьому за прогнозами ми можемо очікувати перший сніг в середині листопада, проте розтане він доволі швидко. Великого шару снігу очікувати не варто.

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