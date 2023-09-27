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29 березня, 17:57 • 257995 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 336442 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 319224 перегляди

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29 березня, 07:30 • 285447 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 211633 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 198636 перегляди

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28 березня, 16:27 • 162255 перегляди

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Вересень "попрощається" теплом і дощами: синоптики дали прогноз

Вересень "попрощається" теплом і дощами: синоптики дали прогноз

Київ • УНН

 • 218018 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кінець вересня буде теплим, однак в останній день місяця можливі дощі з грозами на північному заході, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

У найближчі три доби, 28-30 вересня, за прогнозом синоптиків, - без опадів, лише в суботу вдень у північно-західних областях короткочасні дощі з грозами.

Уночі та вранці 28 вересня у західних та Житомирській областях місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с, завтра вдень в Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у наступні три доби вночі 8-14°, у південній частині до 18°, вдень 21-28°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 10-12°, вдень 24-26°.

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