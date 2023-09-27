Вересень "попрощається" теплом і дощами: синоптики дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кінець вересня буде теплим, однак в останній день місяця можливі дощі з грозами на північному заході, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
У найближчі три доби, 28-30 вересня, за прогнозом синоптиків, - без опадів, лише в суботу вдень у північно-західних областях короткочасні дощі з грозами.
Уночі та вранці 28 вересня у західних та Житомирській областях місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с, завтра вдень в Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура повітря у наступні три доби вночі 8-14°, у південній частині до 18°, вдень 21-28°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 10-12°, вдень 24-26°.