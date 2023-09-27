Сентябрь "попрощается" теплом и дождями: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Конец сентября будет теплым, однако в последний день месяца возможны дожди с грозами на северо-западе, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
В ближайшие трое суток, 28-30 сентября, по прогнозу синоптиков, - без осадков, лишь в субботу днем в северо-западных областях кратковременные дожди с грозами.
Ночью и утром 28 сентября в западных и Житомирской областях местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с, завтра днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в последующие трое суток ночью 8-14°, в южной части до 18°, днем 21-28°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 10-12°, днем 24-26°.