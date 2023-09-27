Теплее, чем в прошлом году: метеоролог спрогнозировала погоду на осень и зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине с октября по февраль будет теплее, чем в прошлом году. Об этом во время пресс-конференции сообщила доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова, передает корреспондент УНН.
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«Западная часть территории Украины будет на 2-4°С выше нормы. Норма (в октябре - ред.) - это около 8°С. Это среднемесячная температура. Значит, это 12-13 °С. На остальной территории еще выше за октябрь ожидаем. То есть где-то 12-15°С может быть», - прогнозирует Вазира Мартазинова.
Детали
Среднемесячная температура в октябре на западе Украины, а именно в таких городах, как Ужгород, Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, может составлять от 12-13°С. Во всех других городах еще выше – 12-15°С. То есть октябрь прогнозируется довольно теплым.
Мартазинова также сообщила, что больше всего осадков ожидается в Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Осадки там составят 120-150% от месячной нормы, которая составляет 40-50 мм. То есть осадки будут, но в отдельные дни могут быть сильные осадки, а остальные дни будут менее влажными, отмечает Мартазинова.
При этом в Сумской, Полтавской и Днепропетровской осадков ожидается очень мало. Это связано с сухими процессами, идущими с северо-востока.
Во всех других областях осадки должны составить 80-120% от месячной нормы.
В целом с октября по февраль, по словам Вазиры Мартазиновой, среднемесячная температура ожидается также немного выше, чем в прошлом году. В то же время осадков ожидается наоборот меньше, в пределах 5-7 мм. При этом по прогнозам мы можем ожидать первый снег в середине ноября, однако растает он довольно быстро. Большого слоя снега ожидать не стоит.
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