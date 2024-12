Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Билли Корган поделился своим мнением о песне Metallica "Fuel" и сказал, что она "ужасно близка" к одной из его песен с The Smashing Pumpkins. В то же время американский музыкант добавил, что знаменитая метал-группа из Лос-Анджелеса вряд ли украла песню.

Позвольте мне начать с того, что я люблю Джеймса Хэтфилда как человека. Я люблю Metallica. Джеймс, пожалуй, величайший создатель рифов, кроме [Тони Айомми из Black Sabbath]. ... Джеймс написал некоторые из самых удивительных риффов, и он до сих пор создаёт их. Но если вы послушаете "Tales of a Scorched Earth" и сравните это с "Fuel", "Give me fuel, give me fire, give me what I want", то вы спросите: что было первым? - сказал Корган.

"Tales of a Scorched Earth", одна из самых тяжёлых песен Smashing Pumpkins, вышла за два года до „Fuel", на альбоме 1995 года Mellon Collie and the Infinite Sadness. Между риффами этих двух песен действительно прослеживается сходство.

Дебаты о сходстве между песнями являются частым явлением в музыкальной вселенной, отражающим границы творчества в пределах общих звуковых паттернов.

Последний альбом The Smashing Pumpkins под названием Aghori Mhori Mei - это 13-й студийный альбом группы, следующий после Atum: A Rock Opera in Three Acts, вышедшего в мае 2023 года.

Он распространяется в цифровом формате, а также, с 22 ноября, в физическом виде.

