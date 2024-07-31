Компания Meta и американский штат Техас достигли мирового соглашения на 1,4 миллиарда долларов в судебном иске по распознаванию лиц. Об этом пишет АР, передает УНН.

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"Это историческое урегулирование свидетельствует о том, что мы готовы противостоять крупнейшим мировым технологическим компаниям и привлечь их к ответственности, когда они нарушают закон", - говорит Кен Пакстон, который является генеральным прокурором Техаса.

Техас подал в суд на Meta, компанию, стоящую за Facebook, в 2022 году. Штат считает, что Facebook использовал технологию, которая распознает отпечатки пальцев и лица пользователей без получения разрешения, что противоречит законам Техаса о конфиденциальности.

"Мы счастливы, что мы решили это дело, и теперь с нетерпением ждем дальнейшего развития наших бизнес-операций в Техасе", - говорится в заявлении Meta.

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