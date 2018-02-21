Месси спас "Барселону" от поражения в игре с "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 21. февраля. УНН. На “Стэмфорд Бридж” состоялось первое противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским “Челси” и каталонской “Барселоной”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Сначала Эден Азар нанес опасный удар из-за пределов штрафной — мяч пролетел выше ворот. После этого гости ответили моментом в котором Лионель Месси навесил мяч на Паулинью, но бразилец без опеки нанес неточный удар головой.
Далее дважды мог распечатывать ворота Тер Штегена Виллиан, но бразилец сначала попал в левую стойку, а затем в правую.
Во втором тайме команды обменялись голами. Виллиан достиг своего на 62 минуте, пробив низом. На 75 минуте Иньеста перехватил неточную передачу футболиста “синих” у штрафной лондонцев и ассистировал Месси — 1:1.
Добавим, что матч состоится 14-го марта.