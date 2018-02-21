Мессі врятував "Барселону" від поразки у грі з "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 21. лютого. УНН. На “Стемфорд Брідж” відбулося перше протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським “Челсі” та каталонською “Барселоною”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Спочатку Еден Азар завдав небезпечного удару з-за меж карного майданчику — м’яч пролетів вище воріт. Після цього гості відповіли моментом в якому Ліонель Мессі навісив м’яч на Паулінью, але бразилець без опіки завдав неточного удару головою.
Далі двічі міг розпечатувати ворота Тер Штегена Вілліан, але бразилець спочатку поцілив в ліву стійку, а згодом у праву.
У другому таймі команди обмінялися голами. Вілліан досяг свого на 62 хвилині, пробивши низом. На 75 хвилині Іньєста перехопив неточну передачу футболіста “синіх” біля штрафної лондонців та асистував Мессі — 1:1.
Додамо, що матч-відповідь відбудеться 14-го березня.