Месси не спас "Барселону" от второго поражения в испанской Примере

Хозяевам удалось быстрое взятие ворот - на 2 минуте отличился полузащитник из Нигерии Рамон Азиз. На второй тайм на поле вышел Лионель Месси, но он, как и его партнеры по команде не сумели отправить игровой снаряд в сетку ворот оппонентов. Зато за "Гранаду" отличился Вадильо (66 мин) - 2:0.

Примечательно, что "Гранада" возглавила турнирную таблицу - 10 очков, но у некоторых конкурентов есть матч в запасе.

Заметим, что у "Барселоны" два фиаско в пяти турах и с 7 пунктами идут на 7 месте.