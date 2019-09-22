Мессі не врятував "Барселону" від другої поразки в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Каталонська "Барселона" в рамках 5 туру іспанської Прімери матчем проти "Гранади" гостювала на стадіоні "Нуево Лос Карменес", повідомляє УНН.
Господарям вдалося швидке взяття воріт – на 2 хвилині відзначився півзахисник з Нігерії Рамон Азіз. На другий тайм на поле вийшов Ліонель Мессі, але він, як і його партнери по команді не зуміли відправити ігровий снаряд в сітку воріт опонентів. Натомість за "Гранаду" відзначився Вадільо (66 хв) – 2:0.
Примітно, що "Гранад" очолила турнірну таблицю – 10 очок, але у деяких конкурентів є матч в запасі.
Зауважимо, що "Барселона" має два фіаско в п'яти турах і з 7 пунктами йдуть на 7 місці.