Месси назвал двух лучших тренеров за карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Титулованный бомбардир с Аргентины Лионель Месси решил рассказать о двух тренерах, что по его мнению, стали наиболее полезными в карьере футболиста. Об этом Месси сказал в интервью LaSexta, передает УНН.
Месси выделил Хосепа Гвардиолу и Луиса Энрике.
“У Пепа Гвардиолы есть что-то особенное. Он заставляет вас видеть вещи по-другому: как он готовится к матчам, игра в обороне, в атаке... он заранее говорит вам, каким будет матч, как вам нужно атаковать, чтобы победить. Мне повезло тренироваться под руководством Гвардиолы и Луиса Энрике — двух лучших. Благодаря их работе я сильно рос физически и умственно, а также тактической мудрости, которой они меня научили”, — подчеркнул бомбардир.
Заметим, что в “Барселоне” Месси также играл под руководством Франка Райкарда, Тито Вилановы, Мартино, Эрнесто Вальверде, Кике Сетьена, а сейчас работает с Рональд Куманом. Кроме того, в сборной Аргентины Месси работал под руководством девяти тренеров.