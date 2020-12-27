Мессі назвав двох найкращих тренерів за кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Титулований бомбардир із Аргентини Ліонель Мессі вирішив розповісти про двох тренерів, які на його думку, стали найбільш корисними в кар’єрі футболіста. Про це Мессі сказав в інтерв’ю LaSexta, передає УНН.
Мессі виділив Хосепа Гвардіолу та Луїса Енріке.
“У Пепа Гвардіоли є щось особливе. Він змушує вас бачити речі по-іншому: як він готується до матчів, гра в обороні, в атаці... Він наперед каже вам, яким саме буде матч, як вам потрібно атакувати, щоб перемогти. Мені пощастило тренуватися під керівництвом Гвардіоли та Луїса Енріке — двох найкращих. Завдяки їхній роботі я сильно зростав фізично та розумово, а також тактичній мудрості, якій вони мене навчили”, — підкреслив бомбардир.
Зауважимо, що в “Барселоні” Мессі також грав під керівництвом Франка Райкарда, Тіто Віланови, Херардо Мартіно, Ернесто Вальверде, Кіке Сетьена, а зараз працює з Рональдом Куманом. Крім того, у збірній Аргентині Мессі працював під орудою дев’яти тренерів.