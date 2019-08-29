Жителям обрушившегося дома в Дрогобыче разрешили забрать вещи из квартир

"Жители квартир, расположенных на ул. Грушевского, 101/1, в сопровождении полиции и социальных служб поочередно заходят в свои дома и забирают вещи", - указали в мэрии.

Параллельно спасатели проводят работы по уборке завалов. Поисково-спасательные работы прекратили еще утром.

Жителей дома, которым это было необходимо, обеспечили временным жильем.

"Руководство города совместно с социальными службами обеспечивают организацию похорон погибших", - добавили в горсовете.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.