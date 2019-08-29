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Мешканцям обваленого будинку у Дрогобичі дозволили забрати речі з квартир

Мешканцям обваленого будинку у Дрогобичі дозволили забрати речі з квартир

Київ • УНН

 • 9544 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Мешканцям крайніх під’їздів житлового будинку, який обвалився у Дрогобичі Львівської області, дозволили забирати речі з квартир. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дрогобицької міськради.

"Мешканці квартир, які розташовані на вул. М.Грушевського, 101/1, у супроводі поліції та соціальних служб почергово заходять до своїх осель і забирають речі", - вказали у мерії.

Паралельно рятувальники проводять роботи з прибирання завалів. Пошуково-рятувальні роботи припинили ще зранку.

Жителів будинку, які цього потребували, забезпечили тимчасовим житлом.

"Керівництво міста, спільно з соціальними службами забезпечують організацію похоронів загиблих", - додали у міськраді.

За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання. Загинули восьмеро людей, ще сімох госпіталізували.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.

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