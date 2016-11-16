Жители построенного Д.Трампом элитного комплекса в Нью-Йорке решили убрать его имя с фасада
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Жители трех многоквартирных домов в Нью-Йорке, которые были построены компанией Trump Organization, добились того, что эти здания будут переименованы, а имя новоизбранного президента - убрано из фасадов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Комплекс под названием Trump Place состоит из трех элитных многоэтажек на Манхэттене. Всего в нем насчитывается более 1,3 тыс. квартир.
Более 600 жителей комплекса подписали интернет-петицию с просьбой его переименования. По словам жителей, они не хотят жить в домах, которые названы в честь миллиардера. Это связано со шлейфом скандалов вокруг Д.Трамп, учитывая публикацию его нелестных высказываний о женщинах, а также многочисленные обвинения в домогательствах.
"Мне стало стыдно говорить людям, где я живу", - приводит агентство слова Мерджори Джейкобс, проживающего в комплексе уже много лет.
Теперь здания будут называться по их адресам - Риверсайд-бульвар, дом 140, 160 и 180.
Вице-президент Trump Organization Аманда Миллер заявила в свою очередь, что вопрос переименования зданий был согласовано еще несколько лет назад, а петиция жителей только ускорила этот процесс.
Как сообщал УНН, протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили о объединения в альянс под названием "Не мой президент" .