Мешканці побудованого Д.Трампом елітного комплексу в Нью-Йорку вирішили прибрати його ім'я з фасаду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Мешканці трьох багатоквартирних будинків в Нью-Йорку, які були побудовані компанією Trump Organization, домоглися того, що ці будівлі будуть перейменовані, а ім'я новообраного президента - прибране з фасадів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Комплекс під назвою Trump Place складається з трьох елітних багатоповерхівок на Манхеттені. Всього в ньому налічується понад 1,3 тис. квартир.
Понад 600 жителів комплексу підписали інтернет-петицію з проханням його перейменування. За словами мешканців, вони не хочуть жити в будинках, які названо в честь мільярдера. Це пов’язано зі шлейфом скандалів навколо Д.Трампа, враховуючи публікацію його невтішних висловлювань про жінок, а також численні звинувачення в домаганнях.
“Мені стало соромно говорити людям, де я живу”, — наводить агентство слова Мерджорі Джейкобс, яка проживає в комплексі вже багато років.
Тепер будівлі будуть називатися за їх адресами — Ріверсайд-бульвар, будинок 140, 160 і 180.
Віце-президент Trump Organization Аманда Міллер заявила у свою чергу, що питання перейменування будівель було узгоджене ще кілька років тому, а петиція жителів лише прискорила цей процес.
Як повідомляв УНН, протестні групи у Сполучених Штатах Америки, які організовують акції проти обрання президентом країни республіканця-мільярдера Дональда Трампа, заявили про об’єднання в альянс під назвою “Не мій президент”.