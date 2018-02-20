Житель Луганской области незаконно переправлял людей в Россию
Киев • УНН
ЛУГАНСК-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правоохранители в Луганской области разоблачили незаконную схему переправки лиц через государственную границу Украины на временно неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает УНН.
"Установлено, что житель Луганской области переправлял людей за денежное вознаграждение через закрытый пограничный пункт пропуска "Изварино", а затем и через другие пункты пропуска Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины. По ходатайству прокуратуры Луганской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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Сейчас правоохранители решают вопрос о наложении ареста на изъятые транспортные средства, которые использовались в преступной схеме.
Напомним, сотрудники Западного управления Госпогранслужбы и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП Тернопольской области разоблачили международный канал торговли людьми.