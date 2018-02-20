Мешканець Луганської області незаконно переправляв людей в Росію
Київ • УНН
ЛУГАНСЬК-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Правоохоронці в Луганській області викрили незаконну схему переправлення осіб через державний кордон України на тимчасово непідконтрольній території Луганської області. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України, передає УНН.
“Встановлено, що мешканець Луганської області переправляв людей за грошову винагороду через закритий прикордонний пункт пропуску „Ізварине“, а згодом й через інші пункти пропуску України”, — йдеться у повідомленні.
Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. За клопотанням прокуратури Луганської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
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Зараз правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на вилучені транспортні засоби, які використовувались в злочинній схемі.
Нагадаємо, співробітники Західного управління Держприкордонслужби та відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП Тернопільської області викрили міжнародний канал торгівлі людьми.