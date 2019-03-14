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МЭРТ: вопрос введения налоговых преференций для свиноводов должен согласовать АМКУ

Киев • УНН

 • 12546 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В случае появления законодательной инициативы о введении налоговых преференций для свиноводов, Министерство экономического развития и торговли Украины готово ее обработать. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

МЭРТ: вопрос введения налоговых преференций для свиноводов должен согласовать АМКУ

"Наряду с этим, введение любых новых особенностей налогообложения, что имеют специальный характер, влечет за собой необходимость введения специальных видов администрирования налогов и системы контроля за соблюдением законодательства, увеличение расходов на обеспечение деятельности государственных органов, ответственных за государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности", - пояснили в МЭРТ.

В министерстве добавили, что предоставление налоговых льгот является одной из форм государственной помощи.

"Вопрос введения налоговых преференций для свиноводов в связи с эпидемией африканской чумы свиней, потребует предварительного согласования с Антимонопольным комитетом Украины относительно допустимости государственной помощи для конкуренции", - отметили чиновники.

Напомним, Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась в Кабинет Министров Украины и к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно снизить или отменить налоги для свиноводов в связи с эпидемией АЧС в стране. В ассоциации сообщили Кабмину о том, что аналогичный механизм поддержки свиноводов ввело правительство Бельгии.

По мнению экспертов АЖУ, временный отказ от налогообложения украинских свиноферм поможет им выжить в условиях постоянных вспышек АЧС.

Отметим, что в Налоговом комитете выразили готовность рассмотреть и даже поддержать инициативу об уменьшении налогов для свиноводов в период епидмии АЧС.

Нардеп Сергей Тригубенко, в свою очередь, призвал правительство услышать проблемы свиноводства и отреагировать на обращение АЖУ.

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