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МЕРТ: питання запровадження податкових преференцій для свинарів має узгодити АМКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У разі появи законодавчої ініціативи про запровадження податкових преференцій для свинарів, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України готове її опрацювати. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

МЕРТ: питання запровадження податкових преференцій для свинарів має узгодити АМКУ

"Поряд з цим, запровадження будь-яких нових особливостей оподаткування, що носять за собою спеціальний характер, тягне за собою необхідність запровадження спеціальних видів адміністрування податків і системи контролю за дотриманням законодавства, збільшення витрат на забезпечення діяльності державних органів, відповідальних за державне регулювання у відповідній сфері діяльності", - пояснили у МЕРТ.

У міністерстві додали, що надання податкових пільг є однією із форм державної допомоги.

"Питання запровадження податкових преференцій для свинарів у зв'язку з епідемією африканської чуми свиней, потребуватиме попереднього узгодження з Антимонопольним комітетом України щодо допустимості державної допомоги для конкуренції", - зазначили чиновники.

Нагадаємо, Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із проханням тимчасово знизити або скасувати податки для свинарів у зв’язку з епідемією АЧС в країні. В асоціації поінформували Кабмін про те, що аналогічний механізм підтримки свинарів запровадив уряд Бельгії.

На переконання експертів АТУ, тимчасова відмова від оподаткування українських свиноферм допоможе їм вижити в умовах постійних спалахів АЧС.

Зауважимо, що у Податковому комітеті висловили готовність розглянути та навіть підтримати ініціативу про зменшення податків для свинарів у період епідмії АЧС.

Нардеп Сергій Тригубенко, у свою чергу, закликав уряд почути проблеми свинарства та відреагувати на звернення АТУ. 

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