Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

На этой неделе нас ожидают важные астрологические события: новолуние, а также Меркурий начнет ретроградное движение. Как вести себя в этот период специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

"Это неделя будет насыщена астрологическими событиями и одно из главных её событий - это Новолуние которое произойдёт 13 декабря в 01:30 по киевскому времени в знаке Стрельца. В этот же день Меркурий переходить в своё ретроградное движение, что будет создавать торможение во многих информационных делах, поездках и коммуникациях.

В понедельник постарайтесь закончить все начатые дела. Во вторник будет тяжёлый 29 лунный день, когда нужно отказаться от всех важных дел, встреч и начинаний. Посвятите этот день уборке, очищению своего дома, рабочего пространства. А в среду мы встречаем последнее Новолуние этого года. В этот день стоит написать о своих желаниях и планах на этот лунный месяц", - рассказала астролог.

По словам Базиленко, на этой неделе возможно мы столкнемся с обманом в информационном пространстве. Кроме того, нужно постараться чтобы не впасть в иллюзии, а также не стоит доверять незнакомым людям, чтоб не жертвой авантюристов.

Гороскоп на 11 – 17 декабря

ОВНЫ

Для вас эта неделя будет насыщена яркими событиями, дальними поездками, работай с иностранцами. Также активно будет продвигаться ваша учеба. Постарайтесь не стать жертвой авантюристов, не стоит быть слишком доверчивым. У вас будут отличные возможности заработать денег. Но сейчас не следует инвестировать в какие-либо проекты, брать кредиты и совершать крупные покупки, иначе ваши финансовые дела могут серьезно пострадать.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе вам ожидает множество острых ситуаций, связанных с непредсказуемыми событиями, и которые нужно будет срочно решать. Но не спешите и будьте внимательны к новым людям и ситуациям, чтобы не стать жертвой мошенников. Будьте осторожны с финансами, сейчас лучше отказаться от каких-либо начинаний.

В личных отношениях будет большое напряжение, особенно у семейных пар. Постарайтесь проявлять больше терпения и любви друг к другу.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вам нужно проявлять особую деликатность во всех вопросах, особенно в отношениях с вашими партнёрами, как по бизнесу, так и в браке. Вам не стоит нарушать закон или начинать какие-либо авантюрные мероприятия, поскольку всё это принесёт вам много проблем. Также откажитесь от тайных интрижек на стороне. Используйте момент новолуния чтобы прописать ваши планы и желания на будущий месяц, и они обязательно сбудутся.

РАКИ

У вас продолжается напряжённый период на работе, где на вас, по-прежнему будут перекладывать все важные дела и чужие обязанности. Вам не стоит слишком себя перенапрягать, иначе это сразу скажется на вашем психическом здоровье. Постарайтесь больше времени уделять здоровью. В личных отношениях могут возникнуть острые ситуации, будет много обмана, поэтому откажитесь от новых свиданий. Не забудьте в новолуние прописать ваши планы на будущий месяц.

ЛЬВЫ

Это неделя принесёт вам много страстей и большого напряжения в личных отношениях. Постарайтесь сохранять спокойствие и гармонию, как внутри себя, так и с окружающими. Будьте внимательны к новым знакомствам, чтобы не быть обманутыми. Также вас ждёт много хлопот в домашних делах. Сейчас не время говорить с вашим руководством о повышении заработной платы. Не забудьте прописать желания и планы в момент новолуния.

ДЕВЫ

На этой неделе у вас могут ожидать острые выяснение отношений с вашими близкими людьми. Вам нужно будет пойти на компромисс, чтобы сохранить мир в семье. К вам могут прийти предложения по купле-продаже недвижимости, но сейчас вам стоит от этого отказаться. Обходите серьёзные конфликты и большие публичные выступления. Лучше это время посвятить плодотворной работе и подготовки к праздникам.

ВЕСЫ

Это неделя будет для вас слишком насыщенна событиями. Сейчас может появиться много вопросов и мало ответов. Постарайтесь ко всему подходить обдуманно, не спешите с выводами и не стоит расстраиваться, если с чем-то будете не успевать. Задержки могут быть как в передвижение, так и в получении информации, документов, возможны опоздания на встречи. В финансовом плане также могут возникнуть значительные трудности. Сейчас не время тратить деньги. Постарайтесь быть более экономными. Удачно пойдут все домашние дела, подготовка к праздникам. Не забудьте в момент новолуния прописать свои планы и желания.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе к вам могут прийти очень интересные финансовые предложения. Но не спешите воплощать их в жизнь. Будьте осторожны с новыми людьми – они могут оказаться мошенниками или авантюристами. Тщательно продумайте все планы и приступайте к реализации только после новолуния, во второй половине недели. В личной жизни может быть большой накал и ревность с вашей стороны. Постарайтесь проявлять больше любви и терпения к любимым. В момент новолуния пропишите все свои планы и желания.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе вы можете оказаться в эпицентре событий, так как новолуние произойдёт в вашем знаке Зодиака. Вам обязательно нужно прописать все свои планы и желания в момент новолуния ы в будущем они обязательно сбудутся. Не спешите приступать к решению важных вопросов. Не дайте себя обмануть и не живите в плену собственных иллюзий. Это неделя будет слишком эмоциональной для вас. В финансовом плане может быть много хороших возможностей. Откажитесь от тайных интрижек на стороне, иначе вы можете серьёзно от них пострадать.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе у вас точно не получится спешить и делать всё вовремя, как вы это любите. Ведь ретроградность Меркурия будет начинаться в вашем знаке Зодиака. Поэтому, у вас будут задержки в документах, во встречах и в передвижениях. Вам сейчас нет смысла принимать важные решения и рассчитывать на быстрый результат. Займитесь лучше переосмыслением вашего внутреннего мира, проработайте старые наболевшие проблемы. При необходимости – обратитесь к психологу. И не забудьте в момент новолуния прописать все ваши планы и желания.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе вам может поступить много интересных предложений. Также у вас будет желание активно продвигать свои идеи в жизнь. Но, к сожалению, это неделя не даст вам такой возможности. Постарайтесь больше уделить времени написанию планов и желаний в момент новолуния. Будьте достаточно осторожными в финансовом плане, не инвестируйте в новые проекты, откажитесь от кредитов, не берите в долг. На этой неделе, возможно, ваши друзья будут нуждаться вашей помощи.

РЫБЫ

На этой неделе у вас может быть много обязательств по работе, возможны новые предложения о повышении. Но, не спешите сейчас с решениями. Будьте осторожны в своих действиях. Сейчас вы можете находиться в плену своих иллюзий и слишком эмоционально реагировать на всё происходящее. Постарайтесь сохранять спокойствие.