Меркель, Макрон и Джонсон заявили, что Иран отыгрывает негативную роль на Ближнем Востоке

КИЕВ. 6 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены “отрицательной ролью”, которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призывают его отказаться от силовых акций и мероприятий, которые противоречат ядерной сделке. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, передает УНН.