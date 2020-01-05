Меркель, Макрон і Джонсон заявили, що Іран відіграє негативну роль на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон стурбовані “негативною роллю”, яку, на їхню думку, відіграє Тегеран на Близькому Сході, і закликають його відмовитися від силових акцій і заходів, які суперечать ядерній угоді. Про це йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн, яке в неділю ввечері опублікував в Twitter офіційний представник кабміну Німеччини Штеффен Зайберт, передає УНН.
“Ми засудили недавні атаки на сили коаліції в Іраку та глибоко стурбовані негативною роллю, яку грав Іран в регіоні, особливо за допомогою Корпусу вартових ісламської революції та підрозділам „Аль-Кудс“ під командуванням генерала Касема Сулеймані”, — наголошується в заяві.
“Ми закликаємо перш за все Іран відмовитися від подальших силових акцій або їх підтримки. Ми закликаємо Іран скасувати всі заходи, які не відповідають СВПД (Спільному всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми — ред)”, — зазначили Меркель, Макрон і Джонсон.
Лідери трьох країн вважають, що зараз важливо робити кроки по деескалації ситуації в регіоні.
“Ми закликаємо всі сторони, особливо Іран, проявляти крайню стриманість і відповідальність. Нинішній спіралі насильства в Іраку потрібно покласти край”, — йдеться в заяві. Канцлер, президент і прем’єр запевнили, що продовжать зусилля для зниження напруженості в регіоні і стабілізації ситуації.
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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані, якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об’єкти після вбивства іранського генерала.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем’єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.
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Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала “терористичним актом”. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США “серйозною помстою” за вбивство Сулеймані.
Парламент Іраку 5 січня ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення американських військ з країни.