Меркель, Макрон і Джонсон заявили, що Іран відіграє негативну роль на Близькому Сході

КИЇВ. 6 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон стурбовані “негативною роллю”, яку, на їхню думку, відіграє Тегеран на Близькому Сході, і закликають його відмовитися від силових акцій і заходів, які суперечать ядерній угоді. Про це йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн, яке в неділю ввечері опублікував в Twitter офіційний представник кабміну Німеччини Штеффен Зайберт, передає УНН.