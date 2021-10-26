Меркель больше не канцлер Германии. Ей вручили "свидетельство об увольнении"

Детали

Известно, что Меркель остается временно исполняющей обязанности, по итогам сентябрьских выборов в Бундестаге не сформируется новая коалиция.

Меркель правила Германией 15 лет и 338 дней. Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной в новейшей истории страны.

Дополнение

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

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