Меркель больше не канцлер Германии. Ей вручили "свидетельство об увольнении"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера. Мероприятие проходит в резиденции главы государства — дворце Бельвю, передает УНН.
Детали
Известно, что Меркель остается временно исполняющей обязанности, по итогам сентябрьских выборов в Бундестаге не сформируется новая коалиция.
Меркель правила Германией 15 лет и 338 дней. Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной в новейшей истории страны.
Дополнение
26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
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