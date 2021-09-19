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Подарок к отставке: в Германии создали плюшевого медведя, похожего на Меркель

Киев  •  УНН

 • 26207 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Германии выпустили коллекционного плюшевого медведя по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Welt.

Детали

Игрушка стоимостью 189 евро изготовлена ​​на фабрике плюшевых медведей в городе Кобург. Эта фабрика со 100-летней историей делает плюшевых медведей, посвященных известным личностям. Например, президенту США Аврааму Линкольну, королеве Великобритании Елизавете II и канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту.

Всего будет изготовлено 500 мишек, одного подарят лично Меркель. Она получит игрушку под номером 16. Эта цифра символизирует количество лет, которые Меркель провела на посту канцлера.

Добавим

Выборы в бундестаг Германии пройдут 26 сентября, по их итогам сформируют новое правительство и выдвинут нового канцлера. Меркель больше не будет переизбираться.

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