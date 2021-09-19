Подарунок до відставки: у Німеччині створили плюшевого ведмедя, схожого на Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Німеччині випустили колекційного плюшевого ведмедя з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера. Про це пише УНН з посиланням на видання Welt.
Деталі
Іграшка вартістю 189 євро виготовлена на фабриці плюшевих ведмедів в місті Кобург. Ця фабрика з 100-річною історією робить плюшевих ведмедів, присвячених відомим особистостям. Наприклад, президенту США Аврааму Лінкольну, королеві Великої Британії Єлизаветі II і канцлеру ФРН Гельмуту Шмідту.
Всього буде виготовлено 500 ведмедиків, одного подарують особисто Меркель. Вона отримає іграшку під номером 16. Ця цифра символізує кількість років, які Меркель провела на посаді канцлера.
Додамо
Вибори в бундестаг Німеччини пройдуть 26 вересня, за їх підсумками сформують новий уряд і висунуть нового канцлера. Меркель більше не буде переобиратися.