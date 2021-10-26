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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Меркель більше не є канцлером Німеччини. Їй вручили "свідоцтво про звільнення"

Київ • УНН

 • 31204 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Ангелі Меркель офіційне повідомлення про закінчення її повноважень канцлера. Захід проходить у резиденції глави держави – палаці Бельвю, передає УНН.

Меркель більше не є канцлером Німеччини. Їй вручили "свідоцтво про звільнення"

Деталі

Відомо, що Меркель залишається тимчасовою виконувачем обов'язків, поки за підсумками вересневих виборів у Бундестазі не сформується нова коаліція.

Меркель правила Німеччиною 15 років та 338 днів. Якщо кандидатуру її наступника не затвердять до 19 грудня, Меркель поб'є рекорд Гельмута Коля за тривалістю керівництва країною в новітній історії країни.

Доповнення

26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

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