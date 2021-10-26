Меркель більше не є канцлером Німеччини. Їй вручили "свідоцтво про звільнення"

Деталі

Відомо, що Меркель залишається тимчасовою виконувачем обов'язків, поки за підсумками вересневих виборів у Бундестазі не сформується нова коаліція.

Меркель правила Німеччиною 15 років та 338 днів. Якщо кандидатуру її наступника не затвердять до 19 грудня, Меркель поб'є рекорд Гельмута Коля за тривалістю керівництва країною в новітній історії країни.

Доповнення

26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

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