Мэра из Днепропетровской области поймали на валютной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция в Днепропетровской области задержала на взятке мэра, который, по данным правоохранителей, требовал 30 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"За предоставление в аренду земельного участка чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду", - указали в полиции.
Гражданин обратился для получения земли в городской совет. Однако, местные чиновники создали ему искусственные препятствия, а потом за деньги гарантировали их устранение.
"Правоохранители задокументировали факт вымогательства мэром 30 тысяч долларов США неправомерной выгоды", - добавили правоохранители.
Мэра задержали 13 марта в городе Днепр во время получения им первой части от определенной суммы.
"В автомобиле чиновника правоохранители изъяли 5 тысяч долларов США, которые он получил в качестве взятки за предоставление в аренду земельного участка", - отметили в полиции.
Мероприятия по документированию и задержанию проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на взятке погорел чиновник КГГА.