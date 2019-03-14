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Мэра из Днепропетровской области поймали на валютной взятке

Киев • УНН

 • 8535 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция в Днепропетровской области задержала на взятке мэра, который, по данным правоохранителей, требовал 30 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Мэра из Днепропетровской области поймали на валютной взятке

"За предоставление в аренду земельного участка чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду", - указали в полиции.

Гражданин обратился для получения земли в городской совет. Однако, местные чиновники создали ему искусственные препятствия, а потом за деньги гарантировали их устранение.

"Правоохранители задокументировали факт вымогательства мэром 30 тысяч долларов США неправомерной выгоды", - добавили правоохранители.

Мэра задержали 13 марта в городе Днепр во время получения им первой части от определенной суммы.

"В автомобиле чиновника правоохранители изъяли 5 тысяч долларов США, которые он получил в качестве взятки за предоставление в аренду земельного участка", - отметили в полиции.

Мероприятия по документированию и задержанию проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на взятке погорел чиновник КГГА.

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