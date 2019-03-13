На хабарі погорів посадовець КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Посадовця департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації затримали "на гарячому" під час одержання хабара. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
"Прокуратурою міста Києва спільно з СУ ГУНП у м. Києві та УЗЕ в місті Києві ДЗЕ НП України затримано "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини КМДА", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, до правоохоронних органів звернувся підприємець, який займається кав’ярним бізнесом та наданням послуг у сфері громадського харчування.
"Для встановлення зовнішньої реклами на фасаді приміщень, розташованих на території Старого Подолу, у нього виникла потреба в отриманні довідки зазначеного Департаменту про те, чи відносяться вказані будівлі до об’єктів архітектурної пам’ятки. За отримання цієї довідки начальник відділу Департаменту зажадав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США", - зазначили у прокуратурі.
А 13 березня під час передачі обумовленої суми посадовця затримали правоохоронці неподалік місця роботи.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, на третьому транші хабара затримали начальника управління фінансового контролю департаменту Львівської мерії.