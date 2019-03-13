На взятке погорел чиновник КГГА

"Прокуратурой города Киева совместно с СУ ГУНП в г. Киеве и УЗЭ в Киеве ДЗЭ НП Украины задержан "на горячем" во время получения неправомерной выгоды начальника отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора Департамента охраны культурного наследия КГГА", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратился предприниматель, который занимается кофейным бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания.

"Для установления наружной рекламы на фасаде помещений, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки указанного Департамента о том, относятся ли указанные здания к объектам памятника архитектуры. За получение этой справки начальник отдела Департамента потребовал от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 500 долларов США", - отметили в прокуратуре.

А 13 марта во время передачи оговоренной суммы чиновник задержали правоохранители недалеко от места работы.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, в третьем транше взятки задержали начальника управления финансового контроля департамента Львовской мэрии.