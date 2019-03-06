На хабарі затримали начальника відділу фінконтролю львівської мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На третьому транші неправомірної вигоди затримали начальника управління фінансового контролю департаменту львівської мерії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“На третьому транші неправомірної вигоди прокуратура Львівської області разом з Нацполіцією затримали начальника управління фінансового контролю департаменту „Адміністрація міського голови“ Львівської міськради”, — написав Луценко.
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Нагадаємо, у Львові на хабарі затримали керівника одного з управлінь міської ради.