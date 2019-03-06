На взятке задержали начальника отдела финконтроля львовской мэрии

"На третьем транше неправомерной выгоды прокуратура Львовской области вместе с Нацполицией задержали начальника управления финансового контроля департамента "Администрация городского головы" Львовского горсовета", - написал Луценко.

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Напомним, во Львове на взятке задержали руководителя одного из управлений городского совета.



