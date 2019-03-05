У Львівську міську раду прийшли з обшуками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Правоохоронці прийшли з обшуками у Львівську міську раду, передає УНН із посиланням на прес-службу міськради.
"Станом на 18.00 у кабінеті управління фінансового контролю Львівської міської ради правоохоронні органи проводять обшук", - йдеться у повідомленні.
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За даними прес-служби, інформація про подію уточнюється. Деталі будуть повідомлені згодом.
Нагадаємо, СБУ провела обшуки в охоронній фірмі УПЦ МП.